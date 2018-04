Zum ersten Mal seit 50 Jahren musste Königin Margrethe von Dänemark (78) ihren Ehrentag ohne Ehemann Prinz Henrik (✝83) begehen: Ihr geliebter Gatte war im Februar an den Folgen einer schweren Lungenentzündung verstorben. Erst kürzlich zeigte sich die trauernde Dänenkönigin wieder tapfer lächelnd in der Öffentlichkeit. Heute, am 16. April, konnte die Monarchin nun ihren 78. Geburtstag feiern – leicht fiel ihr das so kurz nach dem Ableben ihrer großen Liebe aber ganz sicher nicht!

Im Jahr 1965 lernten sich die damalige Kronprinzessin und der frühere Sekretär der französischen Botschaft, Henri de Laborde de Monpezat, in London kennen. Gefunkt habe es zwischen den beiden allerdings erst nach einem Jahr, wie die Königin dem Magazin Liebenswert berichtete: "Erst als wir uns sehr privat zu einer anderen Gelegenheit wiedersahen, wurde uns klar, dass wir sehr, sehr verliebt ineinander waren." Zu ihrem ersten Date habe Henrik sie in einem grünen Sportwagen abgeholt – ein aufregendes Erlebnis für die damals 25-Jährige, die bis dahin noch nie mit einem Mann allein gewesen war: "An diesem Abend wusste ich, dass ich mich unsterblich in ihn verliebt hatte."

Ihre Liebe lebten die zwei öffentlicher als manch anderes Royal-Paar. Innige Umarmungen, gemeinsame Kuscheleinheiten mit ihren geliebten Dackeln, lustige Weinabende – das französisch-dänische Duo war ein echtes Traumpaar. Entsprechend bedrückt wirkte die Königin, als sie sich heute um die Mittagszeit auf dem Balkon des Kopenhagener Schlosses Amalienborg ihrem Volk zeigte. Doch Henrik kann stolz auf seine Liebste sein: Auch in dieser Situation rang sie sich ein Lächeln ab und winkte den Geburtstagsgästen zu.

Mads Claus Rasmussen/AFP/Getty Images Königin Margrethe während einer Militärparade in Kopenhagen

Jorgen Jessen/AFP/Getty Images) Prinz Henrik und Margrethe von Dänemark mit Dackel

Pascal Le Segretain/Getty Images Prinz Henrik und Margrethe von Dänemark im Südwesten Frankreichs

