Dieses Untersuchungsergebnis war für alle Beteiligten ein Schock! Im März 2017 erhielt Tim Lobinger (45) die Diagnose Leukämie. Nach fünf Chemotherapien und einer Stammzellentransplantation schien der ehemalige Stabhochspringer den Krebs jedoch zunächst erfolgreich bekämpft zu haben. Vor wenigen Monaten dann die bittere Erkenntnis: Die Krankheit ist in sein Leben zurückgekehrt! Selbst die Ärzte des Sportlers hatten diesen Rückfall nicht erwartet!

Als Tim Anfang des Jahres die niederschmetternde Diagnose bereits zum zweiten Mal erhalten hatte, fiel er in ein tiefes Loch. "Das Grausame an dem Rückschlag im Januar war, dass die Ärzte ganz menschlich und offen gezeigt haben, dass sie damit zu diesem Zeitpunkt nicht gerechnet hatten. Das macht es natürlich schlimm, weil es eine Phase gab, in der mir niemand sagen konnte, was jetzt passiert", erinnert sich der 45-Jährige bei RTL Exclusiv an die Situation zurück.

Doch genau wie im vergangenen Jahr will Tim die Hoffnung nicht aufgeben: Mit der Unterstützung seiner Familie möchte er den Krebs ein zweites Mal besiegen. Vor allem sein 21 Monate alter Sohn Okkert gibt dem Sportler in den besonders schweren Stunden Kraft.

