Vor wenigen Stunden lüftete die frischgebackene Mama Khloe Kardashian (33) das Geheimnis um den Namen ihres Baby-Girls. Ihre Tochter heißt True Thompson. Nach der Verkündung brach auf Social Media eine wilde Diskussion aus. Schließlich bedeutet "true" so viel wie "wahr" oder "treu". Angesichts der Seitensprünge, mit denen der Kindsvater Tristan Thompson (27) gerade für Schlagzeilen sorgt, wirkt diese Entscheidung tatsächlich recht befremdlich. Doch nun erklärt Oma Kris Jenner (62), was es mit damit auf sich hat!

Auf ihrem Instagram-Account reagiert die stolze Großmutter mit einem rührenden Post auf die Namensverkündung ihrer Tochter Khloe. "Ich bin so glücklich, meine kleine Enkeltochter True willkommen zu heißen. Fun Fact: Mein Großvater väterlicherseits hieß True Otis Houghton, mein Vater war Robert True Houghton. Also bin ich superglücklich, dass Khloe ihre Tochter True genannt hat", schreibt der Realtiy-Star. Der Name hat also eine lange Tradition in der Familie.

Der Vorname des jüngsten Kardashian-Familienzuwachses ist allerdings nicht das Einzige, was Fragen aufwirft. Dass die Kleine tatsächlich den Nachnamen ihres untreuen Papas trägt, ist eine echte Überraschung. Schließlich hatte Khloe nach dem Fremdgehskandal noch mit alleinigem Sorgerecht gedroht. Dass die gemeinsame Tochter jetzt den Namen des Basketballers trägt, spricht allerdings dafür, dass die 33-Jährige ihrem Ex wohl doch noch eine Chance geben will.

Robin Marchant/Getty Images Khloe Kardashian, Reality-Star

Cassidy Sparrow/Getty Images for Remy Martin Tristan Thompson in Los Angeles, Kalifornien

Instagram / khloekardashian Tristan Thompson und Khloe Kardashian

