Sie sind ihr absolutes Markenzeichen: Germany's next Topmodel-Kandidatin Klaudia Giez (21) sticht mit ihren unglaublich buschigen Augenbrauen auf den ersten Blick hervor. Damit liegt die aufgedrehte Laufstegschönheit voll im Trend. Stars wie Cara Delevingne (25) und Lily Collins (29) haben diesen Look salonfähig gemacht. Aber sind die haarigen Markenzeichen der 21-Jährigen echt oder hat die Beauty da etwas nachgeholfen? Ihr bester Freund Thomas verrät im Promiflash-Interview, was wirklich hinter Klaudias ungewöhnlicher Haarpracht steckt.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de