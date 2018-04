Leidet sie immer noch so sehr unter ihren Schwangerschaftsbeschwerden? Die Ex-Love Island-Kandidatin Elena Miras und ihr Show-Kollege Mike Heiter erwarten ihre erste gemeinsame Tochter. Doch die Vorfreude ist bei der Bald-Mama während der ersten Wochen in anderen Umständen getrübt: Ständig ist ihr übel! Mittlerweile ist die Züricherin im sechsten Monat und Promiflash hat bei ihr auf der Fitnessmesse Fibo in Köln zum Thema Wohlbefinden nachgehakt: "Ja, wird von Tag zu Tag besser, aber ab und zu habe ich das immer noch. Aber es ist schon viel besser geworden", verriet sie überglücklich mit ihrem strahlenden Schatz an ihrer Seite.



