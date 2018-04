Die Germany's next Topmodel-Kandidatin Klaudia mit K (21) ist bis über beide Ohren verknallt – das Glück des Nachwuchsmodels ist noch ganz frisch. Erst kürzlich verriet sie ihren Fans, wer der Mann an ihrer Seite ist: Der Fotograf Felipe Simon, der den Rotschopf derzeit auch fleißig ablichten darf. Bei einem Date in den heimischen vier Wänden lässt die Berlinerin ihren Gefühlen freien Lauf – und spricht sogar schon von gemeinsamem Nachwuchs!

"Wie unsere Kinder wohl aussehen würden?", kommentierte die Laufsteg-Beauty ein Pärchenfoto in ihrer Instagram-Story. Kein Wunder, dass Klaudia sich Gedanken über die Familienplanung macht – auf dem Bild schmusen sie und Felipe nämlich ganz vertraut auf ihrem Bett miteinander. Wie es den zukünftigen Kids mit den beiden gehen würde? "Auf jeden Fall hätten sie Spaß mit uns!", scherzt die Topmodel-Anwärterin. In der Castingshow von Heidi Klum (44) ist die 21-Jährige vor allem als quirlige Ulknudel bekannt – und da scheint ihr brandneuer Freund ihr in Nichts nachzustehen.

Seit sie ihre Liebe endlich öffentlich gemacht hat, lässt es Klaudia zumindest alles andere als langsam mit ihm angehen. So gestand sie ihrem Lover kürzlich nicht etwa im Privaten ihre Zuneigung, sondern postete "Ich liebe dich so sehr" ganz offiziell auf Social Media. Wie findet ihr es, dass die TV-Kandidatin schon jetzt von gemeinsamen Kindern träumt? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / klaudia.topmodel.2018 Felipe Simon und Klaudia Giez

Felipe Simon Felipe Simon und Klaudia Giez

Instagram / klaudia.topmodel.2018 GNTM-Teilnehmerin Klaudia Giez

