Ob Liam Payne (24) mit einem solchen Mega-Wirbel gerechnet hat? Im Interview mit Promiflash verriet der Sänger kürzlich, dass er und seine One Direction-Bandkollegen nach zwei Jahren Pause über eine Reunion nachdenken. Medial löste diese Aussage einen unfassbaren Hype aus. Internationale Newsportale und Magazine wie The Sun, Daily Mail und BuzzFeed verbreiteten den O-Ton weltweit, sogar in Frankreich, Argentinien und Indonesien berichtete man über den deutschen Beitrag. Die Meldung wurde auch von der 1D-Fangemeinde ordentlich angeheizt. Binnen Minuten schoss der Hashtag "#OneDirectionReunion" durch die Decke und hielt sich alleine in Deutschland 19 Stunden auf Platz eins der Twitter-Trends.



