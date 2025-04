"Wizards Beyond Waverly Place" bekommt eine zweite Staffel

Die Erfolgsserie "Wizards Beyond Waverly Place", das Sequel zur kultigen Disney-Channel-Show "Die Zauberer vom Waverly Place", soll in die zweite Runde gehen. Die Ankündigung, dass die Geschichte um die Familie Russo fortgesetzt wird, begeistert Fans der magischen Sitcom. Zehn Jahre nach den Abenteuern des Originals dreht sich die Handlung um Justin Russo, gespielt von David Henrie (35), der versucht, ein normales Leben auf Staten Island zu führen. Doch mit der Rückkehr seiner Schwester Alex, verkörpert von Selena Gomez (32), und der Bitte, die Nachwuchszauberin Billie unter seine Fittiche zu nehmen, wird seine Ruhe gestört.

Die erste Staffel spielt über ein Jahrzehnt nach den Ereignissen der Ursprungsserie und bringt den Zuschauern sowohl neue Charaktere als auch alte Bekannte zurück. Neben Justin stehen auch seine Liebsten Giada, Roman und Milo im Zentrum der Handlung. Selena, die in der Originalserie ihren Durchbruch feierte, übernimmt in der Fortsetzung nur kleinere Auftritte, darunter in der Pilot- und der Abschlussfolge. Ebenso sind David DeLuise (53) und Maria Canals-Barrera als Jerry und Theresa Russo wieder dabei. Beide haben in Gastrollen die Eltern von Justin und Alex gespielt. Neben seiner Schauspielrolle ist David auch als Executive Producer der Serie tätig – gemeinsam mit Selena.

"Die Zauberer vom Waverly Place" war schon während ihrer Erstausstrahlung von 2007 bis 2012 ein großer Erfolg. Die nostalgische Freude der Fans ist wohl einer der Gründe, warum die Fortsetzung auf so große Begeisterung trifft. Für David ist die Arbeit an der Serie mehr als nur ein Job: "Es ist, als ob wir eine alte Familie wieder zusammenbringen", erklärte er in einem früheren Interview. Selena wiederum nutzte die Popularität der Originalserie, um sich in der Branche einen Namen zu machen. Heute ist sie neben ihrer Schauspielkarriere auch als Sängerin und Produzentin erfolgreich.

Getty Images Selena Gomez mit ihren Co-Stars bei der "Wizards beyond Waverly Place"-Premiere, 2024

Getty Images Selena Gomez, 2025

