In Deutschland warten sie noch auf ihren ganz großen Durchbruch, in den USA ist die Latin-Boyband CNCO bereits mega-erfolgreich. Kein Wunder! Immerhin steht ihnen Popstar Ricky Martin (46) zur Seite. Der "Livin' la Vida Loca"-Sänger managt die fünf Nachwuchstalente. Im Promiflash-Interview verraten die Bandmitglieder, was sie von ihrem berühmten Mentor gelernt haben: "Er gibt uns immer Ratschläge. Zum Beispiel: Bleibt bescheiden, bleibt mit beiden Beinen auf dem Boden."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de