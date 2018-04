Sophia Thomalla (28) ist für ihren außergewöhnlichen Look bekannt! Nicht ohne Grund buchen viele Modelabels die Moderatorin immer wieder als prominentes Werbegesicht. Doch privat läuft die Rockerbraut nicht immer perfekt gestylt durch die Gegend. Vor allem nach einer heftigen Partynacht hat die TV-Beauty überhaupt keine Lust, sich aufwendig in Schale zu werfen. Im Netz zeigt sie nun, wie sie am Tag nach einer gelungenen Sause aussieht!

Karrieretechnisch läuft es für Sophia aktuell blendend: Nachdem sie einen Deal mit einem Proteinpulver-Hersteller ergatterte, steht sie nun erneut für eine bisher unbekannte Firma als Model vor der Kamera. Die erfolgreiche Fotosession feierte die Crew anschließend mit einem ausgiebigen Ausflug in eine Bar, der für die 28-Jährige offenbar mit einem heftigen Kater endete. Zwei Bilder in ihrer Instagram-Story dokumentieren die Veränderung: Auf dem ersten Schnappschuss posiert Sophia gekonnt, auf dem zweiten blickt sie müde und ungeschminkt in die Kamera. "Heute. 62729394940292094 Mexikaner später", kommentierte die TV-Bekanntheit.

Sophias 869.000 Follower lieben die Berlinerin dafür, dass sie sich im Netz so authentisch präsentiert. "Ich bin ein Lebemensch. Ich trinke gerne und ich esse gerne. Ich liebe Döner, Bier und Wein", erklärte die Moderatorin im Promiflash-Interview auf der Fitnessmesse FIBO. Was sagt ihr zu dem Vorher-Nachher-Bild? Stimmt im Voting ab!

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla bei einem Fotoshooting

Ralf Juergens/Getty Images for Breuninger) Sophia Thomalla

Christian Augustin/Getty Images Sophia Thomalla, Moderatorin

