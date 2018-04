Bereits zum elften Mal in Folge flimmert dieses Jahr Let's Dance über die deutschen TV-Bildschirme. Seit 2006 können Promis in dem Erfolgsformat ihre Tanzkünste zusammen mit Profipartnern beweisen und sich den kritischen Bewertungen von Jorge Gonzalez (50), Motsi Mabuse (37) und Joachim Llambi (53) stellen. Längst hat sich das Erfolgsformat im deutschen Fernsehen etabliert und begeistert die Zuschauer. Bis jetzt: Vergangen Freitag stellte das Format mit nur 3,23 Millionen Zuschauern einen neuen Negativrekord auf. Das soll sich nun ändern: Die Livesendung wird ab dieser Woche um 45 Minuten verkürzt.

Wer "Let's Dance" schon eine Weile verfolgt, dem sollte aufgefallen sein, dass die Folgen der diesjährigen Staffel um eine Dreiviertelstunde verlängert wurden. Die Entscheidung darüber, wer die Show verlassen muss und wer bleiben darf, wurde in den letzten Wochen demnach erst um Mitternacht verkündet.

Wie die Gala berichtet, soll sich das aber nun ändern: Nach der Quotenpleite am vergangenen Freitag wird die Sendezeit wieder verkürzt: Folglich wird das Ergebnis – wie in den letzten Jahren – bereits um kurz nach 23 Uhr verkündet. Dafür werde es voraussichtlich weniger und kürzere Werbepausen geben.

Die längere Sendezeit könnte ein Grund für die geringen Einschaltquoten gewesen sein: Mehr Zuschauer könnten vor dem Sendungsende abgeschaltet haben und fehlten dann in der Gesamtwertung. Viel Kritik hatte es auch am Moderatorenwechsel gegeben: Seit Kurzem führt Victoria Swarovski (24) statt Sylvie Meis (40) durch die Show.

Florian Ebener/Getty Images Vierte Let's Dance"-Show: Die Entscheidung

Florian Ebener/Getty Images Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse, Joachim Llambi mit Daniel Hartwich

Florian Ebener/Getty Images Victoria Swarovski, "Let's Dance"-Moderatorin

