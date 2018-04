Am 9. Mai läuft zum ersten Mal Bachelor in Paradise bei RTL, die Kuppelshow mit verschmähten Bachelorette-Boys und Bachelor-Girls. Unter der thailändischen Sonne flirten die Singles und wollen dieses Mal das ganz große Liebesglück finden. Der Cast verspricht Spannung und sicher Zickenzoff. Bei zwei Kandidatinnen wird es sicher ganz harmonisch, denn schon jetzt sind Carolin Ehrensberger (25) und Yeliz Koc (24) beste Freundinnen!

Carolin und Yeliz urlauben sogar schon gemeinsam in der türkischen Stadt Antalya. Bei schönstem Wetter genießen sie ihren Mädelstrip und kuscheln sogar gemeinsam im Bett, wie Schnappschüsse auf Instagram zeigen. Ganz passend und mit einem Herz-Emoji drückt die Blondine ihre Gefühle für ihre Reisebegleitung aus. Die zwei sind offenbar aber nicht alleine unterwegs, denn Yeliz hat noch einige Mitglieder ihrer Familie im Gepäck.

Ob sich die Frauen auch im Paradies so gut verstehen? Im Gegensatz zum normalen Bachelor-Format müssten sie nicht zwangsweise um den selben Mann kämpfen. Mit bisher elf bestätigten männlichen Kandidaten haben die Teilnehmerinnen die Qual der Wahl. In der Vergangenheit hatten Yeliz und Caro auch um die Herzen unterschiedlicher Herren gebuhlt. Erst Anfang des Jahres ging die 24-jährige Brünette mit ihrer Ohrfeige für Daniel Völz (33) in die Show-Geschichte ein. 2015 wurde Caro im Finale von Oliver Sanne (31) abserviert.

MG RTL D / Arya Shirazi Yeliz Koc bei "Bachelor in Paradise"

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Carolin Ehrensberger im Urlaub in der Türkei

MG RTL D / Arya Shirazi Carolin Ehrensberger, deutsches Reality-TV-Sternchen

