Motsi Mabuse (37) ist aus dem deutschen Fernsehen nicht mehr wegzudenken. Mit ihrer herzlich-humorvollen Art sorgt sie als Stimmungskanone der Let's Dance-Jury wöchentlich für gute Laune. Jetzt zeigt sich die Tänzerin aber mal von einer ganz anderen Seite. In einem Interview spricht Motsi offen über die Sehnsucht nach ihren Eltern in Afrika und verrät: Sie würde gerne selbst wieder in die Heimat ziehen!

Ihre unbändige Energie steckt Powerfrau Motsi nicht nur in ihre Tanzschule, sondern auch in diverse Charity-Projekte, um etwas gegen die Armut in ihrem Herkunftsland Südafrika zu tun. Sorgen um das Wohlbefinden ihrer Eltern muss sich die schwangere 37-Jährige aber nicht machen, wie sie OK! jetzt erzählte. Den beiden gehe es für afrikanische Verhältnisse überdurchschnittlich gut – dank ihrer Berufe: "Meine Vater ist Richter, meine Mama Lehrerin". Aufgeben würden ihre Eltern das Leben auf dem sonnigen Kontinent nicht, da sie sich ihren Lebensstandard in Deutschland so nicht finanzieren könnten. Lachend gab Motsi zu: "Sie haben ein riesiges Haus. Wenn sie meine Wohnung sehen, sagen sie: 'Oh, unser armes Kind.'"

Im Gegensatz zu ihrer Familie könne sich Motsi schon vorstellen, ihre Koffer zu packen und mit Ehemann Evgenij Voznyuk nach Südafrika zurückzukehren. Neben der lässigen Lebenseinstellung und den warmen Sonnenstrahlen gibt es noch einen dritten und ganz besonderen Grund für ihren Traum vom Leben in der alten Heimat: "Meine Eltern werden auch nicht jünger, deswegen wäre ich ihnen gerne wieder nahe."

Florian Ebener/Getty Images Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi, "Let's Dance"-Jury

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuses Mutter

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse (r.) mit Schwester Oti und ihrer Mama

