Model Sara Kulka (27) hat mit ihrem jüngsten TV-Auftritt offenbar Eindruck hinterlassen! Bei "Wir bekommen dein Baby – Promimütter helfen" griff sie der jungen Mama Mandy mit ihrem Erziehungs-Know-how unter die Arme. Nicht nur bei ihren Fans konnte die Blondine mit ihren Tipps und Ratschlägen punkten, auch die Fernsehproduzenten fanden offenbar Gefallen an ihrer neuen Rolle als Coach. Die zweifache Mommy soll nun sogar eine eigene Sendung bekommen!

In den vergangenen Wochen geriet Sara immer wieder mit ihrem speziellen Erziehungsstil in die Schlagzeilen und erweckte damit offenbar das Interesse einiger TV-Macher. Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin wird nun zum Star ihrer eigenen Show. "Da geht es tatsächlich nur um mich und um den Umgang mit meinen Kindern. Ich wurde einen ganzen Tag lang begleitet. Ich werde in der Sendung ganz viel über meine Erziehung thematisieren, zum Beispiel das Familienbett, mein kindergartenfreies Leben oder dass ich ohne Strafen und Konsequenzen lebe", freute sich die 27-Jährige über die neue Herausforderung.

Da diese Entwicklung auch für Sara eine absolute Überraschung war, kann sie noch keine weiteren Details über das Format verraten. "Ich weiß noch nicht wann. Es kann Wochen oder Monate dauern, wie es halt so ist", bat sie ihre Follower um Geduld. Was sagt ihr dazu, dass die Blondine ihre eigene Sendung bekommt? Stimmt im Voting ab!

Instagram / kulkasara Sara Kulka bei "Wir bekommen dein Baby – Promimütter helfen"

Instagram / kulkasara Sara Kulka in Leipzig

Instagram / kulkasara Sara Kulka mit ihrer Tochter Matilda

