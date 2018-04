Für ihren Traum vom Germany's next Topmodel-Sieg geben die Mädchen von Modelmama Heidi Klum (44) momentan alles. Wie auch schon in den Jahren davor, müssen die Kandidatinnen bei der Reise um die Welt ihr Handy abgeben. Kontakt mit den Liebsten? Nur in kleinen Dosen! Wie schwer das für die Girls ist, hat der beste Freund von Nachwuchsmodel Klaudia (21) im Promiflash-Interview verraten. "Man darf ab und zu ein paar Minuten skypen, aber das ist halt nicht genug. Das ist psychisch schon sehr, sehr anstrengend für die Mädchen – auch für Klaudia", erklärte Thomas.



