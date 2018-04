Neue Frisur, neues Leben? Spätestens seit sie sich 2017 für den Playboy ausgezogen hatte, galt Cathy Lugner (28) als sehr freizügig. Auch ihre zahlreichen heißen Fotos in sexy Unterwäsche und ihre Teilnahme an Naked Attraction bestätigten dieses Image. Jetzt scheint die Ex von Richard Lugner (85) diesen Ruf ablegen zu wollen – oder doch nur ein paar Haare? Cathy hat sich ihre lange Mähne kürzen lassen und strahlt nun im schicken Lady-Look!

So natürlich erkennt man die Beauty-OP-Freundin kaum! In ihrer Instagram-Story postete die Blondine jetzt einen Schnappschuss ihres neues Stylings. Dazu schrieb sie: "Liebe Leute groß und klein, im Sommer darf's mal kürzer sein! Ich mache gerade wetterbedingt eine Pause von Extensions und vermisse sie schon!" Schulterlang kringeln sich die Locken der Millionärs-Ex auf dem Foto – und verleihen Cathy ein ganz anderes Aussehen!

Das sonnige Wetter ist jedoch nicht der einzige Grund für die Typveränderung. Gegenüber Bild erläuterte die 28-Jährige weitere Details zu ihrem haarigen Verlust: "Ich wollte etwas Neues und Natürliches probieren, vielleicht finde ich ja so einen neuen Mann!" Ihre Frisur sei zudem praktischer, da die knapp 150 Verlängerungen deutlich zu schwer und zu warm gewesen seien.

Niki Romczyk Cathy Lugner, Model und TV-Gesicht

Hannes Magerstaedt/Getty Images Cathy Lugner bei der Secret Fashion Show

Instagram / cathy.lugner Cathy Lugner

