Vor knapp zwei Jahren packten Kultblondine Daniela Katzenberger (31) und ihr Herzmann Lucas Cordalis (50) ihre sieben Sachen zusammen, um gemeinsam mit ihrer damals nur wenige Monate alten Tochter Sophia (2) ein neues Leben auf Mallorca zu beginnen. Jetzt mistet die prominente Auswanderin den damals im Schwarzwald hinterlassenen Krimskrams aus und stellt fest: Die Katzen-Mama hat üppige Zeiten hinter sich!

Auf ihrem Instagram-Account präsentiert der Reality-Star seinen Followern die ausgemisteten Schätze. Ein Fundstück kann die Kultblondine dabei kaum übersehen: "Habe gerade einen alten Still-BH gefunden in Größe 85 H", kann sie das Format des roten Büstenhalters kaum fassen. Ihrem Liebsten schießen dagegen offenbar sofort einige reizvolle Erinnerungen durch den Kopf: "Ach Schatz, ich erinnere mich so gerne an diese Zeit zurück“, entgegnet ihr der Vollblutpapa. Und das, obwohl der Sänger Danis Dekolleté vor Kurzem doch glatt gar keine Aufmerksamkeit schenkte.

Immerhin entrümpeln das Busenwunder und ihr Bewunderer mal wieder für den guten Zweck: Zahlreiche Erinnerungsstücke, darunter auch Möbel, sollen dem Sozialkaufhaus der gemeinnützigen Organsation WABe e.V. gestiftet werden.

Mathis Wienand/Getty Images Lucas Cordalis, Töchterchen Sophia und Daniela Katzenberger beim Photocall für ihre TV-Show in Köln

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Reality-Star

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de