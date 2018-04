Oksana Kolenitchenko (30) hatte deswegen wohl viele schlaflose Nächte: Die Unternehmerin will in nur wenigen Wochen mit ihrem Schatz Daniel und den beiden Kids in die USA auswandern – doch eine Bleibe fanden sie lange nicht! Bis jetzt – denn die Familie hat nun endlich ein Dach überm Kopf. Doch wird das neue Heim der Kolenitchenkos ein wahres Luxus-Domizil – oder doch eine schäbige Notunterkunft?

Natürlich bleibt die blonde Beauty ihrem Lebensstil auch in Amerika treu: Ihre Familie wird in ein glamouröses Haus einziehen, wie die Fashionista Promiflash bei der Filmpremiere von "Early Man" verraten hat: "Die Unterkunft ist in den Hollywood Hills. Es war uns wichtig wegen des Ausblicks." Doch für die gigantische Aussicht über Los Angeles müssen die vier auf etwas Protz verzichten: "Wir haben leider keinen großen Pool, wir haben jetzt nicht so diese Mansion, die man sich vorstellt. Aber es ist einfach wichtig, dass wir als Familie da gemeinsam sind!"

Oksana und Daniel ziehen aber nicht nur ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten, um einen neuen Club zu eröffnen – das Ehepaar entschieden sich auch wegen der Sprösslinge für diesen Schritt. Die Zweifach-Mama offenbarte im Promiflash-Interview: "Ich will als Mami jetzt den Ort finden, wo meine Kinder auch am Ende glücklich sein werden."

Instagram / fashionmamaberlin Oksana, Arielle, Milan und Daniel Kolenitchenko

