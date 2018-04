In elf Jahren haben sich einige skurrile Momente angehäuft! In der aktuellen Let's Dance-Staffel heizt Profi-Tänzer Christian Polanc (39) den Zuschauern mit Schauspielerin Iris Mareike Steen (26) ein. Seit 2007 ist der Tanz-Experte Teil des TV-Erfolgsformats und kann mittlerweile auf eine ordentliche Showkarriere zurückblicken. Doch Christian legte nicht nur elegante Show-Auftritte hin – er hatte auch zahlreiche Pannen vor und hinter den Kulissen. Im Promiflash-Interview offenbarte er jetzt seine peinlichsten Patzer!

Mit der Auswahl der witzigsten Fauxpas' tat sich Christian ganz schön schwer: "Es ist so viel Lustiges passiert", verriet er Promiflash. Ein Highlight sei jedoch ein Sturz kurz vor Beginn einer Live-Show gewesen. So endete ein Sprint vom Backstagebereich durch die Zuschauerränge unter den Treppen – statt auf der Bühne. "Ich bin gestolpert, es hat mich mit einem Hecht durch den Bühnenmolton unter die Treppen gehauen. Und da ist es stockfinster! Ich wusste nicht, wo vorne und hinten ist, lag in irgendwelchen Kabeln und dachte mir: 'Das war's jetzt. Das schaffst du nicht mehr'", erzählte der TV-Star. Der Profi-Tänzer hatte allerdings Glück: Tanz-Kollegin Sarah Latton (39) eilte zur Hilfe und holte Christian rechtzeitig aus seinem unfreiwilligen Versteck!

Dann gab es auch Momente, in denen Auftritte an Kleinigkeiten scheiterten: So schaffte es Christian nach einer romantischen Choreografie mit Schlagerstar Vanessa Mai (25) beinahe nicht, vom Parkett wieder aufzustehen. Ein anderes Mal hatte er versehentlich den Reißverschluss seiner Hose offen gelassen und gewährte den Zuschauern so freie Sicht auf einen neon-orangefarbenen Body. "Ich dachte mir: Entweder du tust so, als wäre nichts, aber es hat wahrscheinlich trotzdem schon jeder gesehen oder du machst ihn jetzt einfach zu. Da hab ich mir gedacht: Machste den einfach zu", erzählte Christian.

