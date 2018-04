Das Gespür für Musik steckt ihm im Blut! Mit Liam Payne (24) mit Cheryl Cole (34) hat der gerade ein Jahr alt gewordene Bear Grey Payne (1) zwei sehr erfolgreiche Musiker als Eltern. Die Popstars sind unglaublich stolz auf ihren kleinen Fratz und schätzen sogar seine musikalische Meinung. Vor allem der ehemalige One Direction-Star Liam verlässt sich komplett auf das Hitgespür seines Sohnemanns.

Wie Liam im Promiflash-Interview verriet, teste er neue Tracks mittlerweile nach einem bestimmten Prinzip, bei dem sein Spross den Ton angibt: "Wenn wir alleine sind, hole ich ein paar Bluetooth-Speaker, mache Musik an und er hüpft dann immer ein bisschen herum. Er ist quasi meine Kontrollperson. Wenn er tanzt, weiß ich, dass das ein guter Song wird." In Payne scheint also offenbar ein kleiner Musikstar zu schlummern.

Auch für die Single-Auskopplung aus seinem neuen Album wandte Liam die spezielle Hit-Testmethode an. "Als ich Payne die Single das erste Mal vorspielte, packte er seine Hände auf den Tisch, ging so nah wie möglich an den Lautsprecher heran und war total bei der Sache", erzählte der Sänger. Daraufhin sei sein Sohn aufgeregt herumgehüpft, habe seine Hand in die Luft gestreckt. So gab er auf seine Art grünes Licht für Liams Song.

Liam Payne Musiker Liam Payne mit seinem Sohn

Promiflash Liam Payne, Popstar

Instagram / liampayne Liam und Bear Grey Payne

