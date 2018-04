Fanliebe kann auch richtig wehtun. Das weiß Daniele Negroni (22) nicht erst, seit einige seiner Fans seiner damaligen Freundin Julia mit Mord gedroht haben. Die Aufgedrehtheit und Unberechenbarkeit der "Negromis" wurde auch dem Zweitplatzierten des Dschungelcamps 2018 schon einmal zum Verhängnis. Doch was ist passiert? Bei einem Auftritt schleuderte ein Zuschauer dem Sänger ein Wurfgeschoss direkt auf sein bestes Stück.

Promiflash traf den Musiker kurz vor einem Minikonzert für sein neues Album beim exklusiven Showcase bei "Bubble Gum TV". Dort verriet der frühere DSDS-Teilnehmer, wie gravierend der Vorfall wirklich war: "Bei einem Open-Air-Konzert habe ich eine Schneekugel in das wichtigste Glied geworfen bekommen, was ein Mann hat. Und musste dadurch sogar die Show abbrechen und ins Krankenhaus." Die Schmerzen waren so extrem, dass der Buntschopf das Schlimmste befürchtete: "Also, das werde ich nie vergessen. Das war echt blanker Horror, denn ich habe wirklich gedacht, ich bin jetzt impotent."

Doch viel öfter überzeugen die Fans des 22-Jährigen durch positive Taten. Bei seiner Rückkehr nach dem Dschungelcamp in Australien warteten auf den Popstar unzählige Liebhaber seiner Kunst – und das am frühen Morgen bei klirrender Kälte. Der ganze Trubel um seine Person machte sogar Quasselstrippe Daniele völlig sprachlos.

P.Hoffmann/WENN.com Daniele Negroni am Frankfurter Flughafen

Instagram / negroni_daniele Daniele Negroni in Köln

Splash News Daniele Negroni mit seinen Fans

