Er hat seinem Vorbild Avicii (✝28) gedacht! Beim jährlich stattfindenden Coachella-Festival tummeln sich die größten Popstars und Influencer und auch hier ist die Nachricht vom Tod des Star-DJs inzwischen angekommen. Seine Kollegen sind in tiefer Trauer – denn der Schwede war für viele Freund und Inspiration. DJ Kygo ließ es sich nicht nehmen, den Verstorbenen bei seinem Auftritt mit rührenden Worten zu ehren.

"Avicii war meine größte musikalische Inspiration und er war der Grund, warum ich angefangen habe, elektronische Musik zu machen [...] Ich weiß, dass er Millionen anderer Produzenten da draußen inspiriert hat", zitiert TMZ den 26-jährigen Norweger. Nach seiner Rede spielte Kygo Aviciis Track "Without You", auf den riesigen Leinwänden sah man den Verstorbenen und die Worte "Ruhe in Frieden".

Die Nachricht vom Ableben des Songwriters kam gestern völlig überraschend: Mit nur 28 Jahren war er leblos in der omanischen Hauptstadt Muscat aufgefunden worden. Die Todesumstände sind bislang noch nicht bekannt. Seit Längerem soll er jedoch schon gesundheitliche Probleme gehabt haben, zuletzt eine Entzündung der Bauchspeicheldrüse.

Carlos Alvarez / Freier Fotograf DJ Kygo in Madrid bei den Music Awards

ATTILA KISBENEDEK / Staff Avicii beim Sziget Music Festival in Budapest

Kane Hibberd/(RED) via Getty Images Avicii in Melbourne, Australien

