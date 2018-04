Der Traum vom Germany's next Topmodel-Gewinn hat sich für Zoe Saip zwar ausgeträumt – doch jetzt legt die Blondine richtig los! Am Donnerstagabend musste die 18-Jährige ihre Koffer packen und ohne Foto nach Hause fliegen. Kurz nach der Exit-Ausstrahlung ging die Wienerin auf Instagram live – und gab GNTM-Alumni Rebecca Mir (26) ihr erstes Interview. Wichtigstes Thema: der Beef mit Victoria Pavlas (19). "Ich möchte privat nichts mehr mit ihr zu tun haben. Ich habe im Nachhinein die Einzelinterviews von Victoria gesehen. Das wird nichts mehr!" Eine andere Vici hat das Partygirl aber anvisiert: Sie will für Victoria's Secret laufen!



