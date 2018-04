Die Sendung lockt nicht nur Normalos an! In diesem Jahr läuft bereits die elfte Staffel Let's Dance und seit dem Start im Jahr 2006 hat die Tanzshow nichts an Beliebtheit eingebüßt. Am gestrigen Abend gab es für das Publikum ein Highlight der Extraklasse, denn Julia Dietze (37) und Massimo Sinató (37) holten sich zum ersten Mal die Höchstpunktzahl der Jury. Diesen besonderen Moment erlebten zahlreiche Stars im Studio mit – wie Promiflash vor Ort entdecken konnte!

Frühere, bereits ausgeschiedene Kandidatinnen, Kollegen oder einfach nur Freunde und Familienmitglieder: Angelina Kirsch (29), Rebecca Mir (26), Alexander-Klaus Stecher, Gamze Senol, Heiko Lochmann (18) oder Marta Arndt (28) fieberten aufgeregt im Publikum mit. Isabel Edvardsson (35) war sogar als Reporterin hinter den Kulissen unterwegs. Promiflash entdeckte noch einen weiteren überraschenden Zuschauer: TV-Koch Tim Mälzer (47) schnupperte ebenfalls "Let's Dance"-Luft und unterhielt sich in den Pausen angeregt mit der schwangeren Jurorin Motsi Mabuse (37).

Trotz der illustren Gästeliste herrschte angespannte Stimmung unter den VIP-Teilnehmern. Promiflash beobachtete, wie Bela Klentze (29) vor seinem Auftritt nervös seine Tanzschritte probte. Ekaterina Leonova (30) und Ingolf Lück (59) machten einen geknickten Eindruck, denn die Jurykritik war nach ihrem Quickstep vernichtend.

Andreas Rentz/Getty Images Marta Arndt, Isabel Edvardsson und Rebecca Mir im Publikum von "Let's Dance"

Instagram / isabel_edvardsson_official Massimo Sinató und Isabel Edvardsson hinter den Kulissen bei "Let's Dance"

Instagram / heikolochmann Katja Kalugina, Heiko und Roman Lochmann

