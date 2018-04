Mit ihrem Riesen-Ego eckt sie an! Germany's next Topmodel-Kandidatin Christina Peno (21) steigt der Erfolg der vergangenen Wochen offenbar zu Kopf. In der jüngsten Folge des Formats konnte sie den bisher größten Job der Staffel sichern. Die 21-Jährige ist das neue Kampagnengesicht eines großen Rasierklingenherstellers. Und das völlig zu Recht, findet die Beauty. "Ich hab den Job gekriegt, weil ich Leistung habe und das Aussehen! Weil ich halt auch was im Kopf habe. Vielleicht ist es wirklich so, dass ich halt so sympathisch bin", so das Nachwuchsmodel im ProSieben-Interview. Ihre Kollegen und die Promiflash-Leser finden Christinas Selbstbewusstsein etwas übertrieben!



