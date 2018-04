Ehrliche Ansage! Seit Ende Januar ist die ehemalige Der Bachelor-Teilnehmerin Samantha Justus (28) Mama des kleinen Ilja. Natürlich findet die Modejournalistin ihren kleinen Mann – wie jede Mutter – zum Knutschen süß. Allerdings war das nicht immer so: "Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir gerade gestern die Fotos angeguckt als Ilja frisch geschlüpft ist, also er war natürlich niedlich, um Gottes Willen [...], aber am Anfang sehen die halt so aufgequollen aus. Ich finde das halt nicht immer süß", gibt die Ehefrau von Fitnesscoach Oleg Justus (30) offen und ehrlich zu.



