Diese Lady hat wirklich Grund zur Freude! Heute dreht sich in der britischen Royal-Familie alles um Queen Elizabeth II., denn sie feiert ihren 92. Geburtstag. Normalerweise verbringt die Monarchin diesen Tag zurückgezogen und im Kreise ihrer Liebsten, doch dieses Jahr macht sie eine Ausnahme. Ihr zu Ehren findet am Abend ein Konzert in London statt. Zahlreiche Stars werden auftreten und die Königin wird höchstpersönlich vor Ort sein!

Die Promis folgen dieser Einladung sicher allzu gerne. Wie der offizielle Facebook-Account des UK-Staatsoberhauptes verrät, wird der Sender BBC das Event aus der Royal Albert Hall in Großbritanniens Hauptstadt live übertragen. Es wird ein Gig für Jung und Alt mit unterschiedlichen Künstlern: Tom Jones (77), Kylie Minogue (49), Craig David (36), Anne-Marie Nicholson, Shawn Mendes (19), Sting und Shaggy (49) werden unter anderem die Bühne rocken.

Es wird übrigens nicht die einzige Party bleiben: Elizabeth zelebriert ihren Geburtstag im Juni noch einmal, wenn das Wetter besser ist. Immer am zweiten Samstag des Monats, in diesem Jahr am 9. Juni, gibt es die Militärparade "Trooping The Colour". Wie findet ihr, dass für die 92-Jährige gleich zwei Feten geschmissen werden? Stimmt ab!

Jeff Spicer / Getty Images Sänger Tom Jones

Getty Images / Andreas Rentz Kylie Minogue beim ECHO 2018

Chris Jackson/Getty Images Die Royals beim "Trooping The Colour" 2017

