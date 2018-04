Für ihren Ex findet Elena Miras keine versöhnlichen Worte! Bei Love Island verliebte sich die Schweizerin Hals über Kopf in Jan Sokolowsky. Nach der Kuppelshow zerbrach die Beziehung zu dem Tattoo-Fan allerdings ziemlich schnell. Der Herzschmerz ist aber längst vergessen, immerhin erwartet sie mit ihrem TV-Kollegen Mike Heiter mittlerweile sogar ein gemeinsames Kind. Eine Tatsache, die ihren Verflossenen Jan stutzig macht. Er befürchtet, das Baby könnte von ihm sein. Diesen Diss will die Schwangere im Promiflash-Interview auf der Fitnessmesse FIBO aber nicht auf sich sitzen lassen: "Wie kann eine Frau einer Frau ein Kind machen? Das geht nicht", verarscht sie den Reality-Star vor laufender Kamera.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de