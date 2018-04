Schauspielerin Julia Dietze (37) räumte in der fünften Folge von Let's Dance spektakuläre 30 Punkte ab – und war mit ihrem feurigen Tango das Highlight des Abends. Doch was war der Auslöser für ihre Leidenschaft und Hingabe auf dem Tanzparkett? Die 37-Jährige offenbarte gestern in der Sendung ihre problematische Vergangenheit, von der sie sich nun befreit hat: Fünf Jahre lang lebte sie in einer Horror-Beziehung!

Zuvor war es Julia schwer gefallen, öffentlich über ihren Ex-Freund zu sprechen. "Er hat versucht, mich klein zu machen und mein Selbstbewusstsein unten zu halten [...] und ich habe immer mehr auch mich selber verloren, eigentlich", verriet die Blondine auf RTL. Offenbar hat die Tanzshow dazu beigetragen, ihr Selbstvertrauen zu stärken: "Ich glaube, dass Tanzen ganz viel heilen kann und dass es viel mehr als nur Tanzen ist", fügte sie hinzu.

Als Kind litt Julia außerdem sehr unter dem Verlust ihrer Mutter. Sie war erst acht Jahre alt, als ihre Mama an Hautkrebs starb. "Da wurde ich aus meiner heilen Welt herauskatapultiert", erinnerte sie sich an den schweren Schickalsschlag.

Andreas Rentz / Getty Images Julia Dietze beim Deutschen Filmpreis 2017

MG RTL D / Arya Shirazi Julia Dietze, "Let's Dance"-Kandidatin 2018

Andreas Rentz / Getty Images Julia Dietze im "Let's Dance"-Studio in Köln

