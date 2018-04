Eigentlich hat Sila Sahin (32) jahrelange TV-Erfahrung und ist somit ein echter Dreh-Profi. Doch die ehemalige GZSZ-Darstellerin hat trotzdem eine große Angst: Castings! Im Interview mit Promiflash erklärte sie jetzt, warum sie sich so sehr davor fürchtet: "Wenn du so lange in einer täglichen Serie warst, musstest du dich ja nie wieder nochmal neu beweisen und als ich dann raus war, fing das halt an. Da musste ich zeigen, dass ich spielen kann." Diese Panik rückt demnächst aber vermutlich in den Hintergrund: Im Sommer kommt Silas erstes Kind zur Welt und wird wohl erst einmal Priorität im Leben der Schauspielerin haben.



