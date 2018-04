Am Freitag schockte diese Nachricht Millionen: Star-DJ Avicii stirbt im Alter von 28 Jahren. Der leidenschaftliche Musiker hatte sich vor rund zwei Jahren aus dem Rampenlicht zurückgezogen und seine Live-Karriere aus gesundheitlichen Gründen beendet. Ob sein Ableben damit in Verbindung steht, ist bisher nicht bekannt. Eines scheint jedoch festzustehen: Nur einen Tag vor seinem Tod wirkte der Schwede anscheinend noch glücklich und gesund.

Das beweist ein Foto, das TMZ jetzt veröffentlicht hat. Der Skandinavier entspannt gemeinsam mit Freunden auf einer Jacht und hat auf dem besagten Bild sogar ein kleines Lächeln auf den Lippen. Aufgenommen wurde es am Donnerstag während seines Aufenthalts in Maskat, Oman. In seiner Hand hält der schwedische Star einen Drink. Allerdings ist nicht klar, ob es sich dabei um ein alkoholisches Getränk handelt. Schließlich verzichtete der Elektrokünstler schon seit 2013 auf Alkohol.

Was genau zu dem tragischen Tod des jungen Musikers geführt hat, will seine Familie bisher nicht öffentlich machen. Die Polizei hat die Ermittlungen zwar schon abgeschlossen, hält die Informationen aus Rücksicht auf die Angehörigen allerdings zurück. Ein Verbrechen sei laut Aussagen der Beamten allerdings auszuschließen.

