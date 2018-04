Das war zu viel für Carmen Geiss (52)! Am 12. April hatten die Skandal-Rapper Kollegah (33) und Farid Bang (31) trotz einer vermeintlich antisemitischen Textzeile einen ECHO abgesahnt. Vielen war diese Auszeichnung ein Dorn im Auge, auch der "Jetset"-Interpretin. Sie mischte sich in die Debatte ein und kritisierte die Musiker in ihren sozialen Netzwerken. Ihr Post löste jedoch einen Shitstorm gegen sie selbst aus – jetzt möchte Carmen mit einer Petition gegen die Netz-Hater vorgehen.

Auf Facebook hat die Blondine ein Foto mit dem Hashtag "Carmen Geiss für Respekt im Netz" veröffentlicht. "Ich stehe auf gegen Hass und trete ein für mehr Respekt im Netz. [...] Das Internet darf kein rechtsfreier Raum bleiben. Und die bestehenden Gesetze reichen offenbar nicht", ließ die gebürtige Kölnerin in der Bildunterschrift verlauten. Sie gab sich also weiterhin kämpferisch und verkündete, dass ihre Petition in Vorbereitung sei.

Folgende Zeilen aus Carmens Feder hatten die vielen vernichtenden Kommentare ausgelöst: "Deutschland geht unter mit dir und mit deiner bescheidenen Musik. (...) Du, Farid Bang, bist eine arme Seele und eine kranke Person, die nicht nur ein Frauenverachter, sondern ein Deutsch-Hasser ist", textete die Liebste von Robert Geiss (54). Daraufhin schrieb sogar Rapper Bushido (39) eine lange Stellungnahme zu ihren harschen Worten.

Facebook / TheRealCarmenGeiss Petition "Carmen Geiss für Respekt im Netz"

Instagram / carmengeiss_1965 Reality-Star Carmen Geiss

Wenn.com Rapper Bushido beim Kiss Cup 2017 in Berlin

