Dieses Mal hat er seine Emotionen im Griff! Während der Vermarktung seines ersten Albums "Mind of Mine" hatte Zayn Malik (25) mit ganz persönlichen Dämonen zu kämpfen: Starke Angstzustände und Selbstzweifel hatten dem ehemaligen One Direction-Star das Leben schwer gemacht. Aktuell sitzt der Hottie an seiner zweiten Platte und verriet jetzt: Seine negativen Erfahrungen helfen ihm dabei, selbstbewusster an die Arbeit zu gehen – ganz ohne Angst!

Die schweren Zeiten haben ihn stärker gemacht: Wie der tätowierte Brite nun im Radiointerview mit Beats 1 erklärte, habe er mittlerweile gelernt, mit den unangenehmen Geschehnissen während seiner ersten Produktion umzugehen. "Es gehört einfach dazu, dass man darüber spricht und auch ausdrückt, was man fühlt. Man muss es zugeben, dann nimmt es dem Ganzen die Kraft!", meinte der Musiker weiter. Früher habe er sich gegenüber seinen Gefühlen verschlossen und versucht, alles mit sich selbst auszumachen. Inzwischen könne er das Erlebte hingegen viel besser verarbeiten.

Tatsächlich hielt sich die Panik, die der 25-Jährige 2016 verspürt hatte, noch bis nach der Veröffentlichung seines Albums: So musste er aus Angst, seine Karriere aufs Spiel zu setzen, vor knapp einem Jahr sogar einige Konzerte absagen. Wusstet ihr, dass es Zayn so schlecht ging? Stimmt unten ab.

