Großbritannien feiert! Um 11.01 Uhr Ortszeit brachte heute Herzogin Kate (36) ihr drittes Kind auf die Welt. Der kleine Junge hat zwar offiziell noch keinen Namen, soll aber in Kürze das erste Mal der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Vor dem Lindo Wing des St. Mary's Hospital warten die Fans und Fotografen schon auf den großen Augenblick. Und nicht nur das: Die Schaulustigen feiern und begießen den neuen Erdenbürger auch schon fleißig.

Seit Tagen haben die Super-Fans Terry Hutt und John Loughrey bereits vor der Klinik campiert. Der heutige Tag ist ein großartiges Ereignis für die Briten. "Wir sind so froh. Wir sind bereits seit 15 Tagen hier. Es ist St. Georges Day und St. George selbst wäre sehr happy darüber, dass das Baby heute gekommen ist", freute sich John im Interview mit The Guardian. Mit einer großen Flasche Sekt stießen er und seine Freunde bereits an, später solle es noch Fish and Chips geben.

Neben John ist auch der bereits über 80-jährige Terry kein Unbekannter bei solchen Ereignissen. Seit sehr vielen Jahren begleitet er die Royals. Zu seinem runden Geburtstag 2015 erhielt er sogar eine persönliche Gratulationskarte vom Kensington Palace.

Jeff Moore / Splash News Royal-Fans Terry Hutt und John Loughrey vor dem St. Mary's Hospital in London nach der Geburt

Dan Kitwood/Getty Images Offizielle Geburtsverkündung des dritten Kinds von Herzogin Kate und Prinz William

Ben A. Pruchnie/Getty Images Die britische Royal-Family beim Trooping the Colour

Jack Taylor/Getty Images Stadtausrufer nach der Geburt des dritten Kinds von Herzogin Kate und Prinz William



