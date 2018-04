Saki ist The Biggest Loser 2018! Er ist eine echte Kämpfernatur und hat in der Abnehm-Show fast 100 Kilo abgenommen. Da hat sich der Nürnberger den Sieg wirklich mehr als verdient. Und wenn einer weiß, wie man so richtig fit wird, dann er. Im Interview nach dem Finale war er nicht nur überglücklich, sondern gab auch direkt ein paar Tipps aus erster Hand, wie man den überschüssigen Pfunden erfolgreich den Kampf ansagt.

"Einfach durchziehen, und es gibt natürlich Tage und Stunden, wo man keine Lust mehr hat, aber egal was ist, zieht es durch", motivierte Saki Abnehmwillige im Anschluss an die Sendung. "Auch wenn sich auf der Waage über Wochen nichts tut, darf man sein Ziel nicht aus den Augen verlieren", erzählte der Sieger weiter. Saki trat mit 189 Kilo bei "The Biggest Loser" an und jubelte im Finale mit unglaublichen 95 Kilo!

"Der Körper verändert sich von alleine und macht das, was du am Ende willst", freute sich nicht nur Saki nach der Sendung. Coach Ramin Abtin (45) begleitete die Sportskanone in ein neues Leben und äußerte sich zum Sieg bei Instagram so: "Wir haben es geschafft! Danke für deine Hingabe und Loyalität! Du bist der Champ!" Habt ihr Saki bei "The Biggest Loser" die Daumen gedrückt? Stimmt ab.

