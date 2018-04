Ab sofort müssen die Ellenbogen ausgefahren werden! Bei Heidi Klums (44) Castingshow Germany's next Topmodel geht es in die heiße Phase: Inzwischen kämpfen nur noch neun Nachwuchs-Models in Fotoshoots und Challenges um den Titel. Ob zurückhaltendere Models wie Trixi Giese (18) da noch eine reelle Chance auf den Sieg haben? Oder muss die Blondine wegen ihres fehlenden Durchsetzungsvermögens nun womöglich zittern?

Dass die 18-Jährige sensibel und nah am Wasser gebaut ist, stellte sie schon mehrmals in ihren Instagram-Storys unter Beweis. Doch nicht nur der Abschied von ihren vermeintlichen Konkurrentinnen fällt Trixi schwer – auch wenn sie selbst unter Druck steht, gibt sie ihren Gefühlen schnell nach! So konnte sie im Shoot-Out gegen Stephanie Groll nicht überzeugen und zeigte auch im Wettkampf um den Titel "Miss Topmodel" nicht genügend Biss. Glücklicherweise konnte sie Klaudia Giez (21) damals aber noch vor dem Rauswurf bewahren.

Supermodel-Anwärterinnen wie Sally (17) oder Christina Peno (21) beweisen hingegen immer wieder, dass sie nicht davor zurückschrecken, ihre eigenen Qualitäten hervorzuheben. Letztere konnte in der vergangenen Woche den begehrten Rasierer-Job für sich entscheiden und überschlug sich förmlich vor Eigenlob: "Ich hab den Job gekriegt, weil ich Leistung habe und das Aussehen! Weil ich halt auch was im Kopf habe!" Einer war dieses Selbstvertrauen allerdings ein Dorn im Auge: Kandidatin Zoe Saip – sie musste letztendlich aber ihre Koffer packen!

Instagram / klaudia.topmodel.2018 Klaudia Giez, GNTM-Kandidatin 2018

Anzeige

Instagram / sally.topmodel.2018 Sally bei "Germany's next Topmodel" 2018

Anzeige

Instagram / christina.topmodel.2018 Selfie von Christina Peno

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de