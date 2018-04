Die Tänze werden immer schwieriger und die Juroren geizen nicht mit ihrer Kritik! Nur noch neun Tanzpaare kämpfen bei Let's Dance um den Titel "Dancing Star 2018". In der vergangenen Folge musste völlig überraschend Model Barbara Meier (31) ihre Tanzschuhe an den Nagel hängen. Nach ihrem Aus weinte sie minutenlang an der Schulter von Tanzpartner Sergiu Luca (35). Auch Barbaras Mitstreiter waren geschockt. Wird der "Let's Dance"-Kampf jetzt immer härter?

"Noch ist die Stimmung unter uns komplett kollegial: Man gibt sich Tipps und hilft sich untereinander. Aber ich denke, ab Folge sieben kommt das Blutbad und es werden die Krallen ausgefahren", verriet Thomas Hermanns (55) im Interview mit vip.de. Der TV-Komiker zählt bei "Let's Dance" zu den absoluten Favoriten. An der Seite von Tanz-Partnerin Regina Luca (29) begeistert er Woche für Woche die Jury und kassiert für seine Performances stets jede Menge Punkte!

Ganz anders lief es in der vergangenen Let's Dance-Folge für die Homeshopping-Queen Judith Williams (45). Bisher gehörte sie mit Profi-Tänzer Erich Klann (31) ebenfalls zu den Top-Pärchen der Show, deren Choreografien für Beifallsstürme bei Jury und Publikum sorgten. Doch mit ihrer Salsa-Performance konnte Judith am Freitag nicht punkten. Juror Joachim Llambi (53) war alles andere als begeistert: "Liebe Judith, das war nichts mit Salsa, das war am Ende nur Sportakrobatik", lautete sein knallhartes Urteil. Wird die Höhle der Löwen-Expertin in der nächsten Folge die Krallen ausfahren? Was meint ihr? Stimmt in der Umfrage am Ende des Artikels ab.

Andreas Rentz/Getty Images Sergiu Luca und Barbara Meier nach ihrem "Let's Dance"-Aus

Andreas Rentz / Getty Images Regina Luca und Thomas Hermanns bei "Let's Dance" 2018

Andreas Rentz / Getty Images Judith Williams und Erich Klann bei "Let's Dance" 2018

