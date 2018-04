Für die Wiener Skandalnudel Zoe Saip war vergangene Woche bei Germany's next Topmodel Schluss. Die Blondine musste nach einem mäßig erfolgreichen Dusch-Shooting auf dem Hollywood Boulevard und einem hitzigen Glatzenwalk am Venice Beach den Weg nach Hause antreten. In der letzten Folge mit der Ex-BFF von Victoria Pavlas (19) kam es aber noch einmal zu einem heftigen Knall: Immer wieder geriet Zoe mit Konkurrentin Christina Peno (21) aneinander. Promiflash hat die Österreicherin jetzt verraten, wie sie heute über den Beef mit der Brünetten denkt!

Beim Casting für den begehrten Rasierer-Job kam es zwischen den zwei Team Thomas-Mitgliedern zum großen Krach – keine gönnte der anderen den Sieg. Im Promiflash-Interview verriet Zoe jetzt, wie sie mit ein wenig Abstand über die Zickereien denkt: "Mir ist einfach der Kragen geplatzt. Irgendwann reicht es mir einfach auch. Es sind genug Sachen vorgefallen", erklärte die 18-Jährige. Mit Zoes GNTM-Exit ist der Konflikt nun allerdings erst mal beendet: "Ich habe kein Problem mit ihr. Ich muss ja nicht mit jedem befreundet sein", erzählte die Blondine.

Für Christina dürfte es allerdings sicher eine Genugtuung sein, nicht nur das begehrte Venus-Engagement ergattert, sondern es auch weiter als ihre Kontrahentin in der Show geschafft zu haben. Dass sie gerade damit jetzt im Netz allerdings nach und nach ihre Sympathien verspielt, hat die 21-Jährige mit Sicherheit aber auch nicht erwartet.

Instagram / christina.topmodel.2018 Christina Peno, GNTM-Kandidatin 2018

Instagram / saipzoe Zoe Saip, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2018

Instagram / christina.topmodel.2018 Christina Peno, GNTM-Kandidatin

