Aufregung ums neue Royal-Baby! Gerade erst hat der Kensington Palace bekannt gegeben, dass Prinz William (35) und Herzogin Kate (36) wieder Eltern geworden sind. Lange wurde spekuliert, ob die beiden wohl einen Jungen oder ein Mädchen begrüßen dürfen und jetzt ist klar: Sie haben einen zweiten Sohn bekommen. Vor dem Krankenhaus tummeln sich derzeit viele Fans und Fotografen, denn traditionsgemäß zeigt die Familie ihr Kind schon wenige Stunden nach der Geburt.

Sowohl bei Prinz George (4) als auch bei Prinzessin Charlotte (2) traten William und Kate schon kurz nach der Niederkunft vor die Türen des Lido Wing – der Geburtsstation des St. Mary's Hospital in London. Ihr kleiner Schatz kam heute gegen 11 Uhr vormittags. Lange sollte es also nicht mehr dauern, bis die Briten den kleinen Kerl das erste Mal betrachten dürfen. Anschließend wird die nun fünfköpfige Familie zurück zum Palast fahren, damit Kate sich von den Strapazen erholen kann und sie in Ruhe Zeit mit ihrem Baby haben.

Auch Kates Kleiderwahl ist stets von großem Interesse. Bei George trat die Beauty in einem blau-weißen Dress vor die Öffentlichkeit – eine Hommage an ihre verstorbene Schwiegermutter Diana (✝36), die ebenso ein Outfit nach der Geburt von William anhatte. Für Charlottes großen Tag entschied sich die Herzogin für einen gelb-weißen Look passend zum Frühling. Was wird sie wohl heute tragen?

