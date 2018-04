Was will Doreen Steinert (31) mit ihren neuen Fotos sagen? Vor anderthalb Jahren zeigte sich die ehemalige Nu Pagadi-Sängerin letztmals mit einem Mann an ihrer Seite – "glücklich und vergeben" sei sie damals gewesen. Seitdem gab es von der Ex-Freundin von Rapper Sido (37) kein weiteres Liebes-Update. Nun allerdings sorgte Doreen bei ihren Fans für große Aufregung: Sie postete Pics mit ziemlich eindeutigem Bäuchlein.

Erwartet die Musikerin etwa ein Kind? Drei Bilder in ihrer Insta-Story zeigen Doreen mit einer kleinen Kugel. Ihre Kommentare dazu bleiben vage: "Die Kleine im kurzen..." und "Was man da alles so schön verstecken kann." Ein Follower fragte deshalb einfach mal nach, ob die 31-Jährige nun schwanger sei, und erhielt sogar eine Antwort: "Ganz genau!" Ob es sich dabei um eine ehrliche Reaktion oder eher Ironie handelt, weiß wohl nur die Künstlerin selbst. Trägt sie unter dem kurzen Kleid tatsächlich einen Baby-Bauch oder könnte es sich dabei eher um ein "Food-Baby" handeln?

2016 offenbarte Doreen noch, dass sie in ihrer Jugend unter Magersucht gelitten hatte. Heute gehe es der Powerfrau allerdings wieder gut und sie forderte sogar andere Prominente auf, ebenfalls ihre Krankheitsgeschichte öffentlich zu machen. Vielleicht möchte sie mit den Fotos nur einmal mehr beweisen, dass sie mittlerweile mit ihrem Körper im Reinen ist.

Instagram / doreensteinert Doreen Steinert mit Bäuchlein

Instagram / doreensteinert Doreen Steinert mit Bäuchlein

Instagram / doreensteinert Martin Lassner und Doreen Steinert

