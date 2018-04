Dieser flauschige kleine Kerl stiehlt sogar einer Schönheit wie Nina Agdal (26) die Show! Dass die Ex von Leonardo DiCaprio (43) was für Vierbeiner übrig hat, dürfte kein Geheimnis sein, schließlich posiert sie auch auf Instagram nur allzu gerne mit ihrer süßen Puggle-Dame Daisy. Jetzt kuschelte Nina allerdings fremd – und das auch noch auf dem Red Carpet! Beim jährlichen Ball der US-amerikanischen Tierschutzorganisation ASPCA posierte die Blondine mit einem knuddeligen Welpen und sorgte so für einen richtigen Oh-Gott-wie-niedlich-Moment.



