Sie wächst und wächst und wächst! Anfang März ließ Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin Hana Nitsche (32) eine riesengroße Bombe platzen: Die TV-Beauty und ihr Verlobter Chris Welch erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Während sich die Bald-Mama zu Beginn noch mit Updates zurückhielt, zeigt sie jetzt umso lieber, was sie rund um ihre Körpermitte hat. So schön setzt Hana ihren Schwanger-Body in Szene!

Eine Frau in einem tief ausgeschnittenen Jumpsuit, ein atemberaubender Glow und Kurven, wohin das Auge reicht. Ihre Instagram-Story beweist, die werdende Mama könnte sich in ihrem Körper gar nicht wohler fühlen: "Woche 23. Der Bauch sticht richtig hervor, die Kurven wachsen und das Baby tritt und wird größer", hält sie ihre Follower über ihre Schwangerschaft auf dem Laufenden. Bereits eine Woche vorher hielt sie ihre beachtliche Wölbung, nur mit Unterwäsche bekleidet, fest.

Dagegen ließ sich die Schwangermurmel in der 14. Woche noch mit einem Handgriff verstecken: "Damals war mein wachsender Bauch noch ein gut gehütetes Geheimnis. (…) Jetzt ist die Katze aber endlich aus dem Sack, also macht euch auf etwas gefasst", kann es die Kugelträgerin gar nicht erwarten, ihr Bäuchlein der Welt zu präsentieren. Gesagt, getan!

Becher/WENN.com Hana Nitsche bei der Colgate White Night in Hamburg

Instagram / hananitsche Hana Nitsche in der 22. Schwangerschaftswoche

Instagram / hananitsche Hana Nitsche in der 14. Schwangerschaftswoche

