Nur wenige Stunden jung und schon so viel Aufmerksamkeit! Am Montag um 11:01 Uhr hatte das Warten ein Ende, denn Herzogin Kate (36) hat in London ihr drittes Kind bekommen. Wie bei den Geburten von Prinz George (4) und Prinzessin Charlotte (2) brachte die 36-Jährige ihren Sohn im St. Mary's Hospital auf die Welt. Nach einem Auftritt vor der Presse durfte die Ehefrau von Prinz William (35) bereits nach Hause und dort kam heute schon der erste Besuch vorbei!

Pippa Middleton (34) ließ es sich nicht nehmen, den noch namenlosen Spross von Kate und William zu sehen. Paparazzi erwischten die angeblich selbst schwangere Schwester der frischgebackenen Dreifach-Mama nach dem Verlassen des Kensington Palastes, dem Zuhause der fünfköpfigen Familie. Laut Mirror-Informationen soll die 34-Jährige zwei Stunden mit Kate und ihrem Baby-Neffen verbracht haben.

Neben den Ärzten und dem Pflegepersonal im Krankenhaus und Kates persönlicher Haarstylistin durften auch George und Charlotte den Mini-Royal begrüßen. Die Neugier ist sicher bei den anderen Familienmitgliedern genauso groß und nach Pippa steht bestimmt bald die nächste Middleton-Besucherin auf der Matte: Kates Mutter Carole (63) sei laut Daily Mail ebenfalls in Großbritanniens Hauptstadt eingetroffen.

Clive Brunskill / Staff Pippa Middleton und Herzogin Kate

Gareth Cattermole/Gareth Cattermole/Getty Images Prinz George mit Papa Prinz William und Schwester Charlotte

Stuart C. Wilson/Getty Images Carole Middleton in London

