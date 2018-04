Nicht jede Promi-Frau hat nach der Geburt einen perfekten Body. Schauspielerin Anne Wünsche (26) hatte nach der Entbindung ihrer Kinder sogar mit Depressionen zu kämpfen, weil sie dem Baby-Body-Druck nicht gewachsen war: "Man liked dann ja auch andere Prominente und die haben auch alle Kinder und die sehen alle perfekt aus und da passt der Nagellack zu den Gardinen und zur Duftkerze im Wohnzimmer. Bei uns ist es halt einfach gar nicht so und dann wird man irgendwann depressiv, weil man denkt, das ist normal und wir sind nicht normal, warum schaffen wir das nicht?", erzählte Anne ganz offen im Promiflash-Interview. Sogar an ihrer Beziehung habe sie gezweifelt, aber ihr Liebster holte sie aus dem Loch wieder raus!



