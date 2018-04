Seine Let's Dance-Kollegen vermissen ihn jetzt schon! Für Jimi Blue Ochsenknecht (26) ist die Reise bei dem RTL-Tanzformat plötzlich vorbei: Zwar kam der Schauspieler in der vergangenen Woche souverän in die nächste Runde – doch ein Bruch am Mittelfußknochen zwingt den Publikums-Liebling nun zum Aufhören. Eine Schocknachricht, die nicht nur die Fans der Show traurig macht. Auch die Promis der Hüftschwung-Sendung sind entsetzt über das Tanz-Aus von Jimi!

"Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse (37) äußerte sich auf ihrem Instagram-Account zu dem überraschenden Ausscheiden des Schauspielers: "Schade, ich habe mich in deine Tanzleidenschaft verliebt. Ich liebe deine Energie, die du in die Show gebracht hast." Er sei hungrig, roh und nicht konform gewesen – das habe ihr gefallen. Darüber hinaus wünschte sie ihm gute Besserung. Moderatorin Victoria Swarovski (24) nutzte die Fotoplattform ebenfalls, um Jimi Grüße zu übermitteln: "Wir werden dich alle so vermissen, aber wenn man sich verletzt, ist es natürlich blöd. Und wenn der Arzt sagt, dass es nicht geht, dann geht es nicht."

Für Unglücksrabe Jimi rückt die eigentlich ausgeschiedene Barbara Meier (31) nach. "Man bekommt im Leben sehr selten eine zweite Chance und ich werde natürlich alles geben um sie zu nutzen. Es tut mir sehr leid, dass er nicht mehr weiter tanzen kann. Ich hoffe, dass ich mit der gleichen Energie und Freude tanzen werde und ihn ein bisschen stolz machen kann", sagte sie gegenüber RTL zu ihrem Tanz-Comeback.

Thomas Lohnes/Getty Images for s.Oliver Jimi Blue Ochsenknecht bei der 's. Oliver THE FUSION COLLECTION Fashion Show in Frankfurt 2017

Instagram / victoriaswarovski Victoria Swarovski

Florian Ebener/Getty Images Barbara Meier bei "Let's Dance"

