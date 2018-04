Zehn Jahre hatten die Fans des ehemaligen Victoria's Secret-Engels Alessandra Ambrosio (37) auf eine Traumhochzeit gewartet – vergeblich! Vor knapp zwei Monaten gab die Laufstegschönheit die Trennung von ihrem Langzeitverlobten Jamie Mazur (48) bekannt. Seitdem genießt die zweifache Mama ihr neues Singledasein in vollen Zügen. So sehr, dass sie jetzt wieder datet? Nach einer Feier in Los Angeles wurde das brasilianische Topmodel an der Seite eines Schönlings gesichtet.

Am Dienstagabend fotografierten Paparazzi die brünette Beauty beim Verlassen der Dundas Travelling Flagship Cocktailparty in Los Angeles. In ihrem knappen, schimmernden Goldkleidchen, das ihre langen Beine toll betonte, sah sie einfach umwerfend aus. Doch die 37-Jährige war nicht alleine! An ihrer Seite: ein gut aussehender Mann mit lässigem Dreitagebart. Es handelt sich dabei um den Filmemacher Raul Guterres, den sich Alessandra angelacht zu haben scheint.

In welchem Verhältnis das Model und der Kreative zueinander stehen, ist derzeit noch nicht bekannt. Sie verbindet die gemeinsame Heimat: Ebenso wie Alessandra wurde der 48-Jährige in Brasilien geboren. Glaubt ihr, dass zwischen den beiden etwas laufen könnte? Stimmt in unserer Umfrage darüber ab!

SAF / Splash News Alessandra Ambrosio, Model

Fred Dufour / Getty Images Alessandra Ambrosio bei der Victoria's Secret Fashion Show 2017

Splash News Alessandra Ambrosio bei der amfAR-Gala 2017

