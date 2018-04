Werbung mal anders: Scarlett Johansson (33) und ihre Schauspielkollegen Mark Ruffalo (50), Dave Batista (49), Danai Gurira (40) und Tom Hiddleston (37) sind gerade auf großer Promotiontour für ihren neuen Film "Avengers: Infinity War". Auch Oscar-Moderator Jimmy Kimmel (50) lud den Cast zu sich ein. Bei einem lustigen Ratespiel kam dort die ein oder andere pikante Geschichte über die Superhelden-Darsteller zutage. Besonders Scarlett überraschte mit einer mehr als freizügigen Anekdote!

"Errate den Avenger" hieß es für den Fünfertrupp bei Jimmy Kimmel Live. Dabei mussten die Kollegen tippen, welcher von ihnen eine vom Host vorgelesene Story erlebt hatte. Und wer hatte sich wohl schon einmal einem Fremden nackt auf der Flugzeugtoilette gezeigt? Richtig, Scarlett! "Es war aus Versehen. Ich griff gerade nach dem Klopapier und meine ganze Vagina war zu sehen. Dann öffnet der Typ die Tür." Sie habe schlichtweg vergessen, abzuschließen. Der Eindringling sei so erschrocken gewesen, dass er sich erst auf ihre Aufforderung hin rührte. Weil das Ganze vor dem Abflug passierte, musste die 33-Jährige danach auch noch an den neugierigen Passagieren vorbei, die alles mitgekommen hatten. "Und sie dachten alle: 'Oh, das war Scarlett, die geschrien hat, und es war ihre Vagina'", schloss die Amerikanerin die unangenehme Erzählung ab.

Auf der Promotiontour machte die Blondine jedoch nicht nur diese peinliche Geschichte öffentlich, sondern auch ihren neuen Partner. Mit dem Schauspielkollegen Colin Jost (35) zeigte sie sich jetzt zum ersten Mal auf dem roten Teppich. Die Beziehung der beiden begann bereits Ende des vergangenen Jahres, kurz, nachdem Scarlett sich scheiden ließ.

Supplied by WENN.com Danai Gurira, Tom Hiddleston, Mark Ruffalo, Dave Bautista und Scarlett Johansson

Neilson Barnard/Getty Images Scarlett Johansson, Schauspielerin

Neilson Barnard/Getty Images Scarlett Johansson und Colin Jost in Los Angeles, Kalifornien

