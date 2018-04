Anfang April haben Channing Tatum (38) und seine Frau Jenna Dewan (37) nach acht Jahren Ehe ihre Trennung bekannt gegeben – für viele total unerwartet, denn in Hollywood galten sie als das Vorzeigepärchen. Nachdem seine Verflossene sich zurück auf den roten Teppich traute, zeigte sich auch der "Magic Mike"-Darsteller vor wenigen Tagen bei einem Motorsport-Event. Jetzt folgte sein erster Red Carpet Auftritt seit dem Liebes-Aus.

Am Dienstag besuchte der "Step Up"-Star das Branchenevent CinemaCon in Las Vegas. Dabei lächelte er in seinem marineblauen Anzug freundlich in die Kameras und wirkte sehr entspannt. Auch bei einer anschließenden Podiumsdiskussion zeigte er keine Spur von Liebeskummer. Seinen Ehering trug er beim Posieren für die Fotografen nicht mehr. An der Veranstaltung nahm Channing Teil, um seinen neuen Film "Smallfoot" mit den Schauspielern Common (46) und Zendaya Coleman (21) zu promoten. Bei dem Animationsfilm leiht der 38-Jährige einem Charakter seine Stimme.

Auch seine Noch-Ehefrau Jenna absolvierte ihren ersten öffentlichen Auftritt nach dem Ehe-Ende souverän. Vor wenigen Tagen wurde sie im Rahmen der fünften St. Jude & Hope Heritage Gala für ihren Einsatz in der humanitären Kinderhilfe geehrt. Herausgeputzt und in Schale geworfen verzauberte sie auf dem Event alle mit ihrem breiten Lächeln.

Instagram / ariejr Arie Luyendyk, Jr. und Channing Tatum

Ethan Miller / Staff Common, Zendaya Coleman und Channing Tatum

Craig Barritt / Freier Fotograf Jenna Dewan in New York

