Zurück in der Öffentlichkeit: Anfang April machten Channing Tatum (37) und Jenna Dewan (37) nach acht gemeinsamen Ehejahren ihre Trennung offiziell – ein absoluter Schock, denn die beiden galten als eines der süßesten Hollywood-Paare. Während seine Ex sich zuversichtlich auf ihren Social-Media-Kanälen gab, herrschte bei dem "Magic Mike"-Darsteller Netz-Funkstille – bis jetzt: Nun zeigen ihn erste Fotos bei einem Autorennen, bei dem er auch einen anderen Promi traf!

Am vergangenen Sonntag besuchte Channing den Honda Indy Grand Prix in Alabama, hielt seinen ersten öffentlichen Auftritt nach dem Liebes-Aus auf Instagram fest und kommentierte begeistert: "Verrückte letzte Runden im Regen! Ich kann es kaum erwarten, hier ein paar weitere Runden zu drehen!" Auf der Rennstrecke wirkte der 37-Jährige happy und gelöst – und traf dort auf Arie Luyendyk, Jr. (36), den aktuellen US-Bachelor. Auch das TV-Gesicht zeigte sich von dem berühmten Gast beeindruckt. Ob die beiden nun bald eine Männerfreundschaft verbinden wird?

Genau wie die Step Up-Schauspielerin bei einem Red-Carpet-Auftritt, trug auch Channing bei dem Motorsport-Event seinen Ehering nicht mehr. Aber in Sachen Liebe sollte er sich bei seinem neuen Vielleicht-Kumpel und Rosenkavalier lieber keine Tipps abholen: Immerhin machte der leidenschaftliche Rennfahrer zunächst Rebecca Kufrin in der Kuppelshow einen Antrag, nur um sich kurze Zeit später von ihr zu trennen und sich mit der Zweitplatzierten zu verloben.

Instagram / ariejr Arie Luyendyk, Jr. und Channing Tatum

Alberto E. Rodriguez / Staff / Getty Images Channing Tatum und Jenna Dewan Tatum bei der Baby2Baby Gala 2016

Craig Barritt/Getty Images for St. Jude Children's Research Hospital Jenna Dewan Tatum bei der St. Jude Hope & Heritage Gala

