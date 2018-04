Wow, was für rührende Worte von Ian Somerhalder (39)! Vor drei Jahren gab der Vampire Diaries-Star seiner Liebsten Nikki Reed (29) das Jawort – und hält sich seitdem auch nicht mit romantischen Posts für seine Herzdame zurück. Anlässlich ihres Hochzeitstages überlegte sich der Schauspieler etwas ganz besonders Schönes: Ian stellte eine Fotoreihe aus Pärchen-Schnappschüssen zusammen und machte seiner Nikki damit eine unglaubliche Liebeserklärung!

Für seinen Post suchte Ian sich vier Momentaufnahmen zusammen, die ihn und Nikki bei ihrer Trauung und in ihren Flitterwochen zeigen. "Dieses Foto von dir erinnert mich an einen ruhigen Moment an diesem magischen Tag", schrieb Ian zu einem der Instagram-Bilder, auf dem Nikki ihr Hochzeitskleid trägt. Die Reise mit ihr sei wunderschön und inspirierend gewesen. Seine Zeilen beendete Ian mit den bewegenden Worten: "Ich liebe dich bis zum Mond und zurück – und das tausend Millionen Mal. Danke für drei unglaubliche Jahre. [...] Die Zeit fliegt, wenn man Spaß hat."

Auch Nikki selbst ließ es sich an diesem Ehrentag nicht nehmen, ihrem Mann einen Social-Media-Post zu widmen – auch sie ist noch so verliebt wie am ersten Tag. "Ich liebe dich, deine Freundin für immer, Mama deines Babys und beste Freundin fürs Leben", kommentierte die Mutter der kleinen Bodhi Soleil eine gemeinsame Polaroidaufnahme.

Instagram / iansomerhalder Nikki Reed und Ian Somerhalder am Strand

iamnikkireed/Instagram Nikki Reed und Ian Somerhalder

Instagram / nikkireed Polaroidaufnahme von Ian Somerhalder und Nikki Reed

